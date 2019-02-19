تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي 2019 | ترددات قناة ميكي وكناري الجديد 2019 على القمر الصناعي...

تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور الجنة بيبي 2019 وترددات قناة ميكي وكناري الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات، من اكثر قنوات الأطفال مشاهدة على اتلقمر الصناعي النايل سات هي قناة طيور الجنة، فهي تقوم بتقديم محتوى عقلي وإدراكي، وتحتوي أيضاً على مجموعة من الأناشيد المسلية والترفيهية والتعليمية، وقناة طيور الجنة هي القناة الأولى في مجال أناشيد الأطفال والأغاني التعليمية لكافة الأعمار، حيث تسعى هذه القناة عرض مجموعة مميزة جداً من البرامج والأناشيد التي تهدف إلى توسيع ادارك الطفل ومساعدته على كسب عدد من المهارات التي قد تفيده في الحياة مستقبلاً، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور الجنة بيبي 2019 وترددات قناة ميكي وكناري الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات للإستمتاع بأجمل البرامج والأغاني المسلية للأطفال ولكافة الأعمار.تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي 2019

تردد قناة طيور الجنة 2019

قناة طيور الجنة ترسل ترددها لجميع دول الخليج وشمال إفريقيا، وذلك عن طريق قمر النايل سات، ومن خلال الجدول التالي كافة ترددات قناة طيور الجدة الجديد 2019 على قمر نايل سات. إليكم تردد قناة طيور الجنة.

المدار القمر الصناعي تردد القناة FEC/SR 7.0°W نايل سات 11881 ( h ) 27500 – 5/6 13.0°E هوت بيرد 10853 ( h ) 27500 – 5/6

تردد قناة طيور بيبي 2019

تقوم قناة طيور بيبي بعرض أفضل الأغاني والأناشيد للأطفال ومنها “قالت لي العصفورة، على الهوى سوا، أشكال الألوان، منبر أحباب الله، طيور الخير، على خطاوي السيلاوي، صوتك كنز، شموس لا تغيب خالد مقداد و جنى مقداد، نجوم طيور الجنة”، إليكم تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019 الجديد على القمر الصناعي النايل سات.

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

تردد قناة كناري تي في Canary TV

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11316 عمودي 27500 3/2

نجوم قناة كناري تي في Canary TV، مصطفى العزاوي ويجيى حوى، وأشرف يوسف، وعمر العمير.

تردد قناة ميكي الجديد 2019 على النايل سات

تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11257 افقى 27500 3/4

تردد قناة كوكي الجديد 2019 على النايل سات