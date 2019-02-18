تردد قناة اليرموك الجديد 2019 نايل سات

قناة اليرموك هي فضائية أردنية إخبارية متنوعة، تأسست عام 2012، تبث على قمر النايل سات، وتبث عدة مسلسلات تاريخية شهيرة مثل المسلسل التركي قيامة ارطغرل بجميع أجزائه من الأول وحتى الخامس.

يذاع ارطغرل الجزء الخامس، بشكل بث مباشر وحصرى على على قناة trt1 التركية والتى تذيعه باللغة الاصلية للمسلسل وهى اللغة التركية، ويعرض مساء الاربعاء من كل اسبوع ويتم اعادة عرض الحلقة مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور الالكترونى عقب الانتهاء من عرضه الاول والحصرى على قناة trt1 التركية.

وتقوم عدد من القنوات العربية و القنوات الأجنيىة، باعادة عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركى قيامة أرطغرل بالعديد من اللغات، لما حققه المسلسل من اهتمام جماهيرى كبير في العالم العربي تحديدًا.