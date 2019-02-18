تردد قناة لنا نايل سات 2019 وعرض أروع البرامج والمسلسلات

يمكنكم الان متابعة قناة لنا، بعد انقطاع بثها على الترددات القديمة، حيث أن القناة يتم بثها من خلال القمر الصناعي العربي نايل سات وعلى تردد جديد يدعم الجودة عالية الوضوح.

وأوضحت إدارة القناة أنها لن تكون متاحة من خلال القمر الصناعي العرب سات، ولكنها عبرت عن وجود احتمالات لانطلاق القناة للبث من خلاله خلال الفترة المقبلة، وعندما تقوم القناة بإطلاق التردد سوف نوافيكم به فورًا من خلال هذه المقالة.

ويمكنكم متابعة القناة فور انطلاقها مرة أخرى على النايل سات من خلال الترددات التالية لمشاهدة مباشرة بدون تقطيع أو تشويش ومتابعة العديد من المسلسلات.

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الترددات المرفقة أدناه هي لباقة من القنوات التابعة لشبكة لنا، منها قناة لنا بلس، وقناة لنا عالية الوضوح، تابعوا التردد على اجهزة الاستقبال الخاصة بكم واستمتعوا ببرامج ومسلسلات القناة.

النايل سات 12226 أفقي

النايل سات 12360 رأسي