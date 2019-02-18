“مباشر”تردد قناة الشرقية العراقية Al Sharqiya TV 2019 على الأقمار الصناعية” النايل...

نستعرض معكم زوار موقعنا الكرام تردد قناة الشرقية العراقية تلك القناة العربية Al Sharqiya TV التي استطاعت ان تجذب أنظار قطاع كبير من الجمهور العربي حول العالم، بعرضها محتوى هادف راقي موجه للمواطن العراقي والعربي من خلال سياسية إعلامية راسخة تلتزم فيها بمبادىء المهنة وأخلاقها فهي توفر المتابعة الإخبارية المهنية والمعلومات الدقيقة، تابعونا وقناة الشرقية العراقية.

قناة الشرقية العراقية 2019

قناة الشرقية العراقية من أبرز القنوات العراقية التي ظهرت عبر الفضائيات؛ لتقدم مجموعة من أبرز وأهم البرامج الإخبارية والسياسية والرياضية، بجانب تقديمها برامج حوارية تخاطب بها كافة المواطنين مراعية فئاتهم العمرية والثقافية، فقناة الشرقية تناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمواطنين من خلال برامجها المتخصصة، فهي تقدم أفضل الخدمات التليفزيونية من خلال باقة متنوعة من البرامج المميزة عبر شاشتها.

ما يجب أن تعرفه عن قناة الشرقية العراقية 2019

قناة الشرقية العراقية إحدى باقة قنوات الشرقية العراقية، وهي أولى القنوات التي أطلقتها باقة قنوات الشرقية عبر الفضائيات عام 2004، إلى أن أثبتت قناة الشرقية نجاحاً على مستوى العراق والعالم العربي، انطلقت مجموعة من القنوات التابعة لقناة الشرقية العراقية، منها قناة الشرقية الرياضية وقناة الشرقية دراما وقناة الشرقية نيوز، والجدير بالذكر أن ملكية قناة الشرقية تعود ملكيتها إلى الإعلامي الكبير العراقي “سعد البزاز”، وقد تخصصت قناة الشرقية في نقل وعرض أهم الأخبار على الصعيد الداخلي بالعراقي والعالم العربي والأوروبي، بجانب عرضها لباقة متنوعة من المسلسلات العراقية والعربية، ذك بشكل مستمر بدون تشفير بالمجان على مدار اليوم خلال 24 ساعة.

اهم برامج قناة الشرقية العراقية 2019 خلال شهر فبراير

تقدم قناة الشرقية باقة متنوعة من البرامج منها الحوارية والسياسية، مع اهتمامها بالنواحي الانسانية في برامجها المتخصصة، التي يبحث عنها المواطن العربي حول العالم، ومن تلك البرامج:

برنامج أهل المدينة: من أهم البرامج لتي تهتم بقضايا الشارع العراقي، وعرضها بشكل موضوعي حواري.

برنامج مشاهير: برنامج فني متميز تدور فكرته على استضافة أهل الفن ومحاورتهم في شتى المجالات.

برنامج كلام الناس: برنامج يعرض مشاكل الشعب العراقي والمستجدات اليومية على الشارع العراقي.

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برنامج صباح الشرقية: من أهم القنوات الصباحية التي تعرض على شاشة قناة الشرقية، وتهتم بعرض أهم الأخبار اليومية في مختلف المجالات.

برنامج اللاعب 12: برنامج يستضيف كبار نجوم الكرة العربية.

وبرنامج جيك إن وبرنامج فلاش سبورت: من أبرز البرامج الرياضية المتميزة على شاشة الشرقية العراقية.

تردد قناة الشرقية العراقية Al Sharqiya TV 2019على نايل سات والهوت بيرد

يمكن متابعة قناة الشرقية عبر البث المباشر من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت الذي يمكن من خلاله مشاهدة كل برامجها أو من خلال إدخال التردد الصحيح للقناة عبر الريسيفر الخاص بكم عبر الأقمار الصناعية الآتية:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نظام الجودة النايل سات 11785 27500 4/3 عمودي SD النايل ساتNilesat 201 11938 27500 6/5 عمودي HD الهوت بيرد Hot Bird 13C 11747 37500 4/3 أفقي HD

يسعدنا الرد على جميع اسئلتكم حول استقبال تردد قناة الشرقية العراقية على أقمار النايل سات والهوت بيرد .