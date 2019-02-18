تراند اليوم : تردد امبيسي العراق .. تردد قناة امبيسي العراق الجديد نايل سات

تردد امبيسي العراق الجديدة تردد قناة امبيسي العراق تردد قناة ام بي سي عراق نايل سات ام بي سي عراق تردد تردد قناة ام بي سي عراق تردد قناه mbc العراق تردد قناه mbc العراق تردد ام بي سي العراق الجديد تردد امبيسي العراق تردد قناة mbc عراق تردد قناة mbc عراق تردد قناة mbc عراق القناة التي تنقل كُل ما هو حَصري في الوطن العربي باتت تُقدّم لنا مزيد من الجمال حيثُ نجد أنّ تردد ام بي سي العراق نايل سات الجديد 2019 يصدحُ فِي كُلّ مَكانِِ بل إنّه لينعم بنجمةِِ في سماء الإبداع والجمال، وللعلم فإنّ تردد ام بي سي 1 نايل سات الجديد 2019 ليحمل في معتركه الكثير من الصور الجمالية والكثير من المشاهد الممتعة والتي كان من أبرزها برنامج عرب آيدول الذي يتم بثُّه عبر هذه القناة بالإضافة إلى برنامج صباح الخير يا عرب والذي يُقدَّم في صبيحة كل يوم ما هو جديد ومميز ورائع من الأخبار والأحداث الحصرية وذات الاهتمام المتبادل.

حول تردد ام بي سي العراق نايل سات الجديد 2019

هذه القناة تعُود بأصلها ومركزها ومالِكها إلى المملكة العربية السعودية والتي تحمل الثقل الكبير في عدد المتابعين والمستثمرين، وسبب نجاحها يعود بالأساس إلى التنوع في المحتوى البرامجي المقدم من خلالها في كل خطة برامجية.

تردد ام بي سي العراق نايل سات الجديد 2019 اتش دي

تزداد الخلجات وتحمِل في مُعتركها الكثير مِن التحديثات التي نَجدُ الأهمية الخاصة بها حاملة لكل الأرجاء المُتبقية بجمالها، حيثُ وفي ظل التساؤلات الكثيرة نجد أن القناة العربية الفضائية الأولى في العالم العربي التي يوجد لها ملايين المشاهدين العرب من جميع أنحاء العالم مهمة وبراقة والتي تشتهر بأنّها تعرض أفضل البرامج والمسلسلات العربية والأجنبية مثل البرنامج الغنائي ذا فويس أحلى صوت وزا فويس كيدز وغيرها من البرامج الهامة, حيثُ أنّها تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

ويتضح هنا أنّ ام بي سي 1 “MBC1” هي قناة فضائية مُتنوّعة في البث المباشر لها حيث أنها تابعة لمجموعة قنوات ام بي سي الفضائية “مركز تلفزيون الشرق الاوسط” التي تم مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية مثل قناة ام بي سي 3، وقناة ام بي سي دراما ومصر 1 و2 ومن بينهم قناة ام بي سي 1، فتُعتبر هذه قناه MBC 1 بأنها قناة ترفيهية تتناسب مع جميع الأعمار الكبار والصغار، وذلك لأنها تقوم بالتنوع في بث مباشر للبرامج والمسلسلات، وبدأ البث الحي والمُباشر لها على شاشة التلفزيون في عام 1991 ميلاديا في الثامن عشر من شهر سبتمبر وذلك أكثر من 27 عاما من النجاح والتقدم، كما أنها تعتبر اول قناة عربية خاصة فضائية مستقلة بذاتها ليصل عدد مشاهديها حتى اليوم إلى أكثر من 200 مليون مشاهد عربي من جميع أنحاء العالم.

تردد ام بي سي العراق نايل سات الجديد

التردد الجديد الذي يَليقُ مع كل البلدان في الوطن العربي يبقى ويستثمِر المُشاهدين وتحشدهم إلى نفسها مُتذبذبة بين الجمال والقُوة في البرامج، حيثُ أنّ مركز تلفزيون الشرق الأوسط (mbc) هى شركة تلفازية عربية سعودية يمتلكها رجل الأعمال السعودى الشهير وليد البراهيم، تقوم ببث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية مجاناً، مقرها الرئيسى يوجد حالياً فى مدينة دبى بالإمارات وتحديداً مدينة دبى للإعلام، ومعنى اسم mbc واضح حيثُ أنّ اسم (mbc) إم بى سى هو اختصار لـ: Middle East Broadcasting Center والتى تعنى مركز تلفزيون الشرق الأوسط.

وقد بدأ مَركز منارة (تلفزيون) الشرق الأوسط مُنذ بداية التسعينات مع بداية بث mbc (تعرف الآن باسمها الجديد وهو mbc 1) كأول محطّة تلفزيونية فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع الخاص، تبث على مدار الساعة، وقد بدأ بثها بتاريخ 18 سبتمبر 1991، وقد كان مقرها يقع بمدينة لندن، المملكة المتحدة، وكانت تقدم برامج ترفيهية وإخبارية أصبح لها مشاهدون كثيرون في جميع أرجاء الوطن العربي، بدأت القناة منذ سنة 2010 بعرض برامج أجنبية بصورة عربية مثل: Arab Idol (محبوب العرب) و Arabs Got Talent و The Voice.

Advertisements





وأعلنت هذه المجموعة التلفزيونية السعودية، في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر":"تزخيما للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى، "MBC العراق": قناة جديدة ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها".

وحددت "إم بي سي" موعد انطلاق بث قناة "إم بي سي العراق" مساء الأحد 17 فبراير المقبل.

وأضافت أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع سهرتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير المقبل.

أما السهرة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي لقناة "ام بي العراق العراق"، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب، "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس، السبت 16 فبراير، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق