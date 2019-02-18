“الأن” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 Abudhabi sport لنقل و متابعة أهم البطولات

قناة أبو ظبي هي قناة عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم القناة الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، علي شاشتها علي مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، ولذلك تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD، لضمان سلامة البث وسهولة الوصول لتردد القناة وجذب المشاهد لمتابعتها.

وتهتم قناة أبوظبي الرياضية 1و2 بجمهورها العاشق للرياضة، وتقدم له أهم المباريات والبطولات المقامة الأن بالإمارات، ومنها كأس زايد للأندية والمسابقات الأخري، التي يبحث عنها محبي الرياضة وخاصاً رياضة كرة القدم، لما لها من جمهور كبير ومميز علي مستوي العالم.

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

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تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية، من أهم وأشهر القنوات الرياضيه علي الساحة الأن، نظراً لأنها مجانية وتعرض أهم وأقوي المسابقات الرياضية، فبالإضافة إلي البطولة العربية تقوم قناة أبو ظبي الرياضية، ببث الدوري الإماراتي وبعض المباريات الأوروبية، والمسابقات الآخري مثل سباق الخيول والتنس والكرة الطائرة.

تهتم قناة أبو ظبي بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم علي شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، علي درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.