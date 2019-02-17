الان استقبل تردد قناة روسيا اليوم Russia Today الإخبارية الناطقة بالعربية على النايل سات فبراير 2019...

سنتطرق الآن إلي تردد قناة روسيا اليوم Russia Today على النايل سات 2019، حيث تعد قناة روسيا اليوم واحدة من قنوات الأخبار المتواجدة على النايل سات الناطقة باللغة العربية، وهي قناة حكومية إخبارية بثت على النايل سات من أجل ظهار رأي الدولة لروسية في كثير من القضايا الشائكة في الوطن العربي كما تقوم القناة بنشر الثقافة الروسية والأخبار المتعلقة بالمجتمع الروسي ونقل طريقة الحياة بروسيا.

وتبث قناة روسيا اليوم العديد من النشرات الإخبارية على مدار الساعة والعديد من البرامج الحوارية والاجتماعية، وتقوم القناة بتغطية الأحداث الهامة في العالم وتناقش جميع القضايا التي تهم المجتمع العربي والعالمي مع التركيز على الجانب الروسي بشكل أكبر،والقناة تبث على القمر نايل سات والقمر عرب سات، كما تبث أيضاً على الهوت بيرد.

تردد قناة روسيا اليوم

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 10892 افقي 27500 عرب سات 11747 V 27500 هوت بيرد 11317 V 27500

تردد قناة روسيا اليوم

ويستطيع أى شخص ألتقاط تردد قناة روسيا اليوم Russia Today من داخل مصر والوطن العربي بإشارة قوية بأي حجم للطبق حتي إذا كان 70 سم.

تلك هو تردد قناة روسيا اليوم Russia Today الإخبارية الناطقة بالعربية عبر كافة الأقمار الصناعية المختلفة ويمكنكم استقباله بكل سهولة.