تردد قناة بيراميدز pyramids سبورت SD و HD الأهرام سبورت 2019 على النايل سات

تردد قناة بيراميدز pyramids سبورت SD و HD الجديدة، والتي يبحث عنها الملايين الآن بعدما تم افتتاح القناة ، وقد أعلن من قبل نادي بيراميدز الجديد عن أن القناة ستكون من أقوى القنوات الرياضية الموجودة في الوطن العربي ولن تكون القناة مرتبطة بالنادي، بل ستعتمد على نقل العديد من المباريات الهامة والقوية التي يبحث عنها الكثير من المصريين، وقد أعلنت قناة الأهرام سبورت بالفعل عن العديد من البرامج الرياضية القوية التي ستعرضها على القناة في برنامجها اليومي.

قناة بيراميدز pyramids سبورت الأهرام الجديدة 2019

تم الإعلان عن وجود عدد كبير من المعلقين الرياضيين ونجوم الرياضة منهم مدحت شلبي، حسام حسن، احمد عفيفي، ميدو، خالد الغندور وهادي خشبة، والعديد من النجوم، وقد أعلن النجم الكروي ميدو عن قيامه بتقديم البرنامج العالمي الذي يعرض كل ما يخص الدوري الإنجليزي ونجومه والمباريات وإلى الآن لم يتم التأكيد على بث مباريات الدوري الإنجليزي عبر قناة pyramids سبورت، لكن تم الإعلان عن بث العديد من مباريات الدوري المصري من خلال القناة.

تردد قناة بيراميدز pyramids سبورت الأهرام سبورت 2019

تردد قناة بيراميدز pyramids سبورت

نعرض على حضراتكم الآن تردد قناة pyramids Sport ،أحدث قناة رياضية تم بثها اليوم من خلال القمر الصناعي نايل سات ، ويمكنكم تنصيبها بسهولة كبيرة الآن، أيضا يمكنكم الآن من خلال موقعنا عرب فور نيوز معرفة أحدث الترددات الخاصة بكافة القنوات الرياضية المصرية والعالمية منها:

تردد قناة pyramids Sport التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 11334 5/6 27500 نايل سات HD رأسي 12015 5/6 27500 نايل سات SD

ملحوظة : يمكن بسهولة تنصيب قناة بيراميدز سبورت SD على أي جهاز وريسيفر، أما قناة بيراميدز سبورت HD فيمكن تنصيبها فقط على اجهزة الاستقبال ال HD فقط.

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لا نعلم ما إذا كانت ستستمر القناة في العمل أم لا لكن حسب آخر تصريحات تركي آل شيخ، أنه يقوم بتصفية أعماله في مصر وسيعوض اللاعبون بعقود في المملكة العربية السعودية لكن لم يتضح مصير القناة بعد وهل سيتم إغلاقها نهائيا أم لا.

تحديث : قامت قناة بيراميدز سبورت الآن بإيقاف البث تضامنا مع المعلق الرياضي مدحت شلبي ،بعدما كرر قطاع الكرة إيقاف البرنامج لمدة خمسة عشر يوما كعقوبة للبرنامج بعد مداخلة المستشار مرتضى منصور وما بدر منه ضد الكاف واتحاد الكرة، مع العلم أن مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال السعودي بطل الدوري السعودي والزمالك المصري نيابة عن الأهلي المصري بطل الدوري بعد اعتذاره ستقام يوم السبت الموافق 6 أكتوبر في تمام الساعة 6.45 مساء بتوقيت القاهرة ولم تعلن القناة حتى الآن هل تبث على شاشتها أم لا .

تم الإعلان رسميا عن قيام المستشار الرياضي تلاكي آل شيخ بعقد صفقة بيع لنادي بيراميدز والقناة التلفزيونية الخاصة به ولا نعرف بعد من سيكون المالك الجديد، هناك انباء يتم تداولها أن رجل الأعمال ماجد الفطيم هو من سيقوم بشراء النادي والقناة معا.

إلى الآن لم يحدث جديد بالنسبة لقناة بيراميدز فقد تم إغلاقها بناء على طلب تركي آل شيخ لكن بالنسبة إلى نادي بيراميدز لازال يلعب بقوته المعهودة منذ أفتتاحه وقد فاز على النادي الهلي في مباراته الأخيرة أمامه في الدوري المصري.