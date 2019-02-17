رسميا تردد قناة بي ان سبورت – الان التردد الجديد لقناة bein sports لمتابعة كافة المباريات...

بات البحث عن تردد قناة بي إن سبورتس الرياضية bein sports hd، في مقدمة أولويات عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، فقناة بي إن سبورتس الرياضية، هي واحدة من مجموعة قنوات بي إن سبورتس “bein sports” الرياضية المشفرة، التابعة لشبكة بي إن الترفيهية، والتي تبث في كل أرجاء العالم.

ونظراً لما يشغله تردد قناة بي إن سبورتس bein sports، من أهمية لدى قرائنا الأعزاء، فسوف نقدم لكم كل ما يطرأ من تغييرات على تردد قناة bein sports، تلبية لرغباتكم فتابعونا في هذا المقال لمعرفة كل ما هو جديد عن تردد قناة بي إن سبورتس bein sports.

كما عودناكم متابعينا في كل مكان برصد كل ما هو جديد ومستحدث، فقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت لكل متابعيها من قبل بأنه تم تغيير ترددات القنوات على القمر الصناعي نايل سات من يوم 1 يناير الماضي 2019، ودعت كافة المشاهدين والمتابعين بتعديل الترددات وضبطها على الترددات الجديدة لتجنب انقطاع الخدمة على قمر نايل سات، كما دعت أيضاَ لتحديث أجهزة الاستقبال وتحميل تردد قنوات bein sport الموضح لحضراتكم داخل الجداول داخل هذا التقرير

تردد قناة بي إن سبورتس

ربما لا نبالغ إن قولنا، أن قناة بي إن سبورتس الرياضية، باتت القناة الرياضية الأهم والأِشهر على مستوى العالم، وذلك لما تملكه من حقوق بث لأهم وأكبر المبارايات التي تقام في العالم، حيث أنها تمتلك حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي الممتاز والدوري الأسباني الممتاز والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري القطري والدوري البرتغالي والدوري المغربي، ويمكن القول أن كل هذا يُعد على سبيل المثال لا الحصر، ولهذا كانت قناة بي إن سبورتس bein sports دائماً، هي الخيار الأول لكل عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

القمر التردد EFC نايل سات 11084 (h) 5/6 عرب سات 12379 (h) 5/6 سهيل سات 11547 (h) 5/6 نايل سات 12245 (h) 5/6 نايل سات 12264 (h) 5/6

تردد قناة bein sports

لمشاهدة المبارايات بدون تشفير أو تقطيع، سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات .

القمر التردد والإستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي 27500 النايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500

ويمكنم الإٍستعانة بالفيديو التالي لضبط تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

قناة بي إن سبورتس الرياضية bein sports

ذكرنا سابقاً أن بي إن سبورتس هي شبكة عالمية من القنوات الرياضية المشفرة، والتي تم تأسيسها عام 2012، مقرها الرسمي الدوحة (قطر)، وتقوم القناة ببث محتواها على حوالي 17 قناة في منطقة الشرق الأوسط، وقامت القناة بالبث من الولايات المتحدة عبر قناتين أحدهما باللغة الإنجليزية والأخرى بالأسبانية، وفي عام 2013 قامت القناة باطلاق خدمة البث الحي في كندا، ويمكن القول بأن الشبكة تتكون من مجموعة من القنوات وهي : –

بي إن سبورتس الأسترالية وتم إطلاقها عام 2014 بي إن سبورتس الفرنسية ومقرها باريس وأُطلقت عام 2012 بي إن سبورتس الكندية ومقرها تورونتو وأُطلقت في 2014 بي إن سبورتس العربية وهي القناة الرئيسية وكانت تُدعى سابقاً الجزيرة الرياضية، وتم افتتاحها في عام 2003 ومقرها الدوحة.

نتابع معكم اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، وجدول البث لجميع المبارايات الخاصة بقناة بي إن سبورت حيث سيقام مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وكذلك مباراة الترجي وأورلاندو في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة، كما سيلعب الأفريقي التونسي ومازيمبي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، كذلك ستقام مباراة الوداد البيضاوي ولوبي ستارز في تمام الساعة التاسعة، ومباراة روما وبورتو في تمام العاشرة في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.