استقبل تردد قناة براعم للاطفال على النايل سات وعرب سات تحديث فبراير 2019 الجديد

سنعرض لكم الآن تردد قناة براعم على النايل سات، حيث تعد قناة براعم أحد أشهر قنوات الأطفال الناطقة باللغة العربية، ولهذا يتابعها الكثير سواء عبر شاشة التلفزيون او من خلال برامجها المتواجدة على اليوتيوب، حيث أن القناة تقوم بث العديد من البرامج، وهي قناة قطرية مشفرة ليست مجانية تتبع باقة قنوات بي أن سبورت الرياضية والترفيهية.

بدأت قناة براعم البث في عام 2009 وكان ذلك البث مجاني وبشكل مفتوح عبر جميع الأقمار الصناعية، لكن منذ أكثر من عام تم تشفير القناة وزيادة عدد برامجها وجودتها، وتحاول أن تقدم القناة العديد من المواد التعليمية للطفل العربي ومحاولة تقويم سلوكه، كما أنها تقدم محتوى ترفيهي لجميع الأطفال بالأعمار المختلفة، حيث يوجد تنوع كبير وواضح في برامجها.

تردد قناة براعم

قناة براعم

هذه هو تردد قناة براعم على جميع الأقمار الصناعية.

القمر التردد FEC/SR عرب سات 10930 (H) 27500 – 2/3 هوت بيرد 12558 (V) 27500 – 3/4 نايل سات 10930 (H) 27500 – 3/2

قمنا بتوفير قناة براعم علي كل الأقمار ونذكر من جديد أنها قناة مشفرة ليست مفتوحة، ويمكنكم استقبالها إذا كنتم مشتركين فيها.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.