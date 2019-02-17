“استقبل الان” التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 1,2 بهاي كواليتي وتمتع...

يحوز تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS على اهتمام قطاع كبير من المواطنين السعوديين العاشقين للرياضة، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء قناة السعودية الرياضية، هو تحفيز الشباب علمياً وثقافياً ورياضياً عن طريق المسابقات، والعمل على إنشاء جيل فتي جسدياً وفكرياً، وقد نجحت قناة السعودية الرياضية في استقطاب عدد كبير من الشباب السعودي الذي بات يتابعها بشغف الأن لمشاهدة كل ما هو جديد.

وترجع أهمية قناة السعودية الرياضية في الخليج العربي، إلى امتلاكها حقوق البث لكل من دوري الأمير محمد بن سلمان وبطولات الفئات السعودية السنية لكرة القدم وسباقات الخيل والدوري السعودي للمحترفين وبطولة الألعاب الإلكترونية، وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يهمكم معرفته حول تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بالإضافة إلى أخبار الدوري السعودي فتابعونا.

كما عودناكم دائما متابعينا في كل مكان بنقل كل جديد، فقد نقلنا لكم اليوم تردد قناة السعودية الرياضية، المتخصصة في نقل المبارايات السعودية وكل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكنكم ضبط قناة KSA SPORT من خلال معرفة التردد الخاص بها والموجود داخل الجدول الموضح أسفل المقال، حيث يمكنكم استقبال قناة السعودية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية والتمتع بمتابعة كافة المبارايات.

تردد قناة السعودية الرياضية kSA SPoRTS 1,2

تعد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS واحدة من أهم القنوات الرياضية في الخليج العربي، وكان افتتاح القناة الذي تم في 24 سبتمبر 2002 نقلة نوعية في تاريخ الإعلام السعودي، حيث تخصصت القناة في الشأن الرياضي السعودي بشكل خاص وفي الشأن الرياضي العربي والعالمي بشكل عام، ونظراً لما تشغله قناة السعودية الرياضية من أهمية كبيرة، فسوف نقدم لكم كل المعلومات عن التردد الخاص بها في الجدول التالي فتابعونا:-

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القمر التردد الإستقطاب الترميز نايل سات 12149 أفقي H 27500 نايل سات 122284 عمودي V 27500

تظهر القناة بإٍسم السعودية الرياضية 1 على قمر نايل سات.

وتظهر القناة بصيغة ال HD على الريسيفر ال HD و تظهر بصيغة ال SD على الريسيفر العادي.

إشارة تردد قناة السعودية الرياضية

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5 نايل سات 12149 عمودي 30000 3/4 عرب سات 12523 عمودي 30000 6/5 عرب سات 10810 عمودي 30000 6/5 بدر 7 11230 أفقي 27500 6/5 بدر 6 11976 رأسي 300000 6/5

كيفية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية kSA SpORTS

يمكنكم أعزائنا القراء الإستعانة بالجدول في الأعلى لضبط تردد القناة على أجهزتكم ، كما أنه بإمكانكم تحديث تردد القناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بنظام ال hd ، sd عن طريق الجدول التالي:-

نايل سات 12149 أفقي 27500 SD عرب سات 12015 عمودي 27500 SD عرب سات 12015 عمودي 27500 SD عرب سات 12149 أفقي 27500 HD

ويمكنكم الإستعانة بالجدول التالي لمعرفة كيفية ضبط القناة:-

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

حيث جاء الهلال متصدراً القائمة برصيد 46 نقطة، واحتل أحد المركز الأخير برصيد 12 نقطة، وسوف نتابع معكم أعزائنا القراء كل ما هو جديد عن تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS وكذلك أخبار الدوري السعودي فتابعونا.