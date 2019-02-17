تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات لمشاهدة برنامج Black Hawk Down

تردد قناة ام بي سي أكشن بات أحد أهم ترددات مجموعة قنوات MBC السعودية، فمن المعروف اشتمال مجموعة قنوات ام بي سي على عدد من القنوات الفضائية في مختلف المجالات، كما أنها تحتوي على عدد من القنوات التي تهتم بالأفلام الأجنبية المترجمة ومنها قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وبالطبع قناة ام بي سي أكشن التي هي محل حديثنا اليوم، تتميز القناة بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة على مدار ال 24 ساعة، كما تعرض القناة عدد كبير من البرامج المتنوعة منها ما ينتمي لطائفة البرامج الرياضية والبرامج الفنية وغيرها.

سنعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب فور نيوز تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، كما سنتناول بالتوضيح أهم الأفلام المقدمة على القناة وأشهر البرامج التي تعرض عليها حاليا.

تردد قناة ام بي سي أكشن

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 V 12284 عرب سات 27500 5/6 v 11270 نايل سات 27500 5/6 v 11476 نايل سات 27500 5/6 v 11470

يجب التنويه بأنه في حال عدم تلقي إشارة من أحدى ترددات قناة ام بي سي أكشن المذكورة في الأعلى برجاء تجربة تردد أخر حيث أن هده الترددات تعمل على حسب المنطقة.تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات

أفلام ام بي سي أكشن

دوما ما تحرص قناة ام بي سي أكشن على اختيار أحدث الأفلام الأجنبية وأكثرها شهرة لتقدمها على شاشتها، وهوا ما ذاد من عمليات البحث المستمرة عن تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات، فمن المعروف ما تمتلكه الأفلام الأجنبية من شعبية كبير جدا لما تتضمنه من خروج عن نمط الأفلام العربية وما تحتوي عليه من اطلاع على ثقافات شعوب أخرى، هذه الشعبية الكبيرة للأفلام الأجنبية بجانب حسن اختيار ما يقدم على القناة كانت هي السبب وراء انتشار تردد قناة ام بي سي أكشن بصورة كبيرة واهتمام الكثير من محبي الأفلام الأجنبية بالحصول عليه.

جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

في سياق الحديث عن تردد قناة ام بي سي أكشن نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام القناة عن يوم 17 فبراير

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فورمولا إي لايف ريس 11:28pm معك خبر 01:07am Driven 02:23am The Place Beyond the Pines 03:13am WWE AfterBurn 05:29am WWE Raw 06:13am WWE ولعوها 07:34am Top Gear 07:59am Stan Lee’s Superhumans 08:49am Ray Donovan 09:34am The Player 10:23am The Player 11:11am The Carbonaro Effect 11:58am The Carbonaro Effect 12:23pm What Went Down 12:44pm What Went Down 01:08pm WWE Main Event 01:34pm Driven 02:19pm Ray Donovan 03:04pm The Player 03:59pm Crazy Wheels 04:48pm Crazy Wheels 05:15pm Black Hawk Down 05:39pm WWE Main Event 07:59pm Driven 08:58pm Ray Donovan 09:54pm Ravenswood 10:44pm Black Hawk Down 11:34pm

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن لمشاهدة هذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية التي سبق توضيحها.

برامج قناة ام بي سي أكشن

تقدم القناة أيضا بجانب عرضها للأفلام الأجنبية عدد كبير من البرامج المتنوعة، إذ تقدم القناة عدد من أشهر الرياضية في الوطن العربي منها برنامج drivin وهوا برنامج متخصص في السيارات وعرض مقارنات بين أنواع السيارات المختلفة لاختيار أفضلها، كما يقدم أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن برنامج raw وهوا أحد أقوى برامج المصارعة الحره في الوطن العربي، إذ يقدم البرنامج حلقات من عروض raw المميزة كل أسبوع.

برنامج WWE Raw على تردد قناة ام بي سي أكشن

لا يقتصر اهتمام قناة ام بي سي أكن على عرض الأفلام المترجمة فقط، بل أهتمت القناة بتقديم وعرض عدد كبير من البرامج الرياضية كما ذكرنا ومن أبرز تلك البرامج برنامج WWE Raw، البرنامج يقدم عدد من عروض المصارعة الحرة التي تمتلك شعبية جارفة في الوطن العربي، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة القادمة يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، ويسرنا استقبال ما تواجهونه من عقبات ومشاكل عن طريق التعليقات لتحاول حلها سويا، وفي حال حدوث تعديلات على تردد قناة ام بي سي أكشن سنوافيكم فورا به.