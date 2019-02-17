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البث المباشر: تردد قناة مكملين الجديد 2019 على قمر النايل سات

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قناة مكملين فضائية مصرية تبث من تركيا، وتتبع لحركة الاخوان المسلمين، وهي معارضة لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

البث المباشر للقناة هنـــا

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي محمد ناصر عودته مجدداً عودته إلى برنامجه "مصر النهادره" على قناة "مكملين".
ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قال فيها: " انتظركم الليلة وعودة برنامجكم مصر النهاردة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة".

يشار إلى أنه سبق أنه تم منع مذيع قناة "مكملين"، التي تبث من تركيا، محمد ناصر، من الظهور على القناة، خلال يوليو من العام الماضي.

القمر التردد الترميز القطبية
نايل سات 11012 27500 أفقي
عربسات 11142 27500 عمودي

 

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