تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات والعرب سات شهر 2019 وأهم البرامج

سنضع لكم تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات والعرب سات، وتعتبر قناة ماجد التي تبث من الإمارات العربية المتحدة أحد أشهر قنوات الطفل العربي، رغم حداثتها فالقناة تم إنشاءها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وتحديد في سبتمبر من 2015، ولا زالت القناة التي تتبع شبكة أبو ظبي للإعلام محافظة على جودة المحتوي الذي تقدمه وتتزايد شهرتها مع الوقت.

قناة ماجد للأطفال سميت بهذا الاسم تيمناً بمجلة ماجد أحد أشهر مجلات الأطفال في الإمارات والخليج العربي، وكانت المجلة تصدر أيضاً من خلال شبكة أبو ظبي للإعلام، وتحاول القناة السير عن نفس خطى المجلة في تكوين وجدان الطفل العربي وتعليمه أساسيات الحياة وتقويم سلوكه وذلك يتضح من خلال من االمحتوي المقدم المتنوع من برامج متنوعة وأغاني تعليمية وأفلام كارتون مدبلجة للغة العربية جديدة وغير ذلك.

تردد قناة ماجد للأطفال

القمر التردد الاستقطاب نايل سات 12226 sd أفقي h. نايل سات 12467 hd أفقي h. عربسات 11804 sd أفقي h.

تردد قناة ماجد 2019

تلك هي تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات والعرب سات شهر يناير 2019 وأهم البرامج على شاشتها. والجدير بالذكر أن معدل الترميز هو 27500، كما أنه لا يمكن استقبال الترددات الأتش دي على الأجهزة العادية فيجب مراعاة ذلك، وتبث قناة ماجد بشكل مجاني ومفتوح دون رسوم.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.