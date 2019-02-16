تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 Abu Dhabi Sports HD 1&2 على النايل سات لمشاهدة مباريات كرة...

قناة أبو ظبي الرياضية، قناة مفتوحة مجانية تختص بالشأن الرياضي، تبث من أبو ظبي العاصمة بالإمارات العربية المتحدة عبر قمر النايل سات والعرب سات وياه سات وهوت بيرد لجميع أنحاء العالم، من أنجح قنوات الرياضة الحالية، تنقل عدد من البطولات الهامة من بينهما كأس زايد للأندية ودوري الخليج العربي وكأس السوبر الإيطالي وغيرها، بدأ انطلاقها منذ عام 2010 وحتى الآن، نجحت في تحقيق نجاح ملحوظ ونسبة مشاهدة مرتفعة بسبب قوة إرسالها بتقنية الـ HD و الـ SD، وتغطيتها الواسعة ونقلها مباريات هامة حصرية بصورة مجانية بعيداً عن سيطرة القنوات المشفرة.

قناة أبو ظبي الرياضية، إحدى قنوات مجموعة أبو ظبي للإعلام، ومقرها الرئيسي بإمارة أبو ظبي، إلى جانب فروع أخرى للشركة بالقاهرة ودبي وواشنطن، تتكون مجموعة القنوات الرياضية من 8 قنوات فضائية، أربع تبث مجاناً بالإضافة إلى قناتين مشفرتين وقناة yas sports المفتوحة وقناة EDGE المشفرة، تختص قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 بعرض كافة الأحداث الرياضية بصورة متواصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حققت القناة نقلة نوعية في برامجها في أكتوبر 2008، بعد نقل الدوري الإماراتي، وزادت التغطية الحية من خلال المراسلين والمحللين المتخصصين في مجال كرة القدم، وأطلقت قناة أبو ظبي الرياضية 2 من أجل ضمان التغطية الكاملة لكافة الأحداث الرياضية ونقل المباريات على القناتين الأساسية ومباريات أخرى على القناة الثانية، كما قامت ببث بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في القاهرة عام 2009، وبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والتي أقيمت في نيجيريا في نوفمبر 2009، والحصول على حق البث لتصفيات أمم أوروبا والتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وحق بث السوبر الأسباني وكأس أسبانيا وإيطاليا.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD – SD على النايل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12467 H 3/2 HD نايل سات 12226 H 3/2 SD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية (كل الأقمار) Abu Dhabi Sports HD 1&2

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12091 V 5/6 27500 عرب سات 11804 V 3/4 27500 ياه سات A1 11861 H 8/9 27500 هوت بيرد 11747 V 3/4 27500

مباراة الوصل والأهلي اليوم على أبو ظبي الرياضية