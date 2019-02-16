تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD الناقلة لمباريات كأس زايد للاندية الأبطال

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ننشر لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD، و التى تقوم بنقل جميع مباريات كأس زايد للاندية الأبطال، و هى تتبع دولة الامارات العربية المتحدة، و شركة أبوظبى للاعلام، و هى من القنوات الرياضية الرائدة فى العالم،تحتوى على ثمانية قنوات فضائية، أربع قنوات منهم تبث البرامج و المباريات مجانامجاناً و و هناك أيضا قناتين مشفرتين، كما توجد قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة، تبث العديد من البطولات العالمية و العربية.
تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD
جميع ترددات قناة ابو ظبي الرياضية ننشر لكم من خلال هذا الجدولاضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD
|القناة
|التردد
|القمر
|ابو ظبي سبورت hd
|12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت hd2
|12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت sd
|12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت sd2
|12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500
|نايل سات
و تنقل قنوات أبوظبى مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، كما تبث أيضا دوري الخليج العربي و العديدة من البطولات العالمية .