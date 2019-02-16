تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أخر عروض Raw للمصارعة

تردد قناة ام بي سي أكشن بات أحد أهم ترددات مجموعة قنوات MBC السعودية، فمن المعروف اشتمال مجموعة قنوات ام بي سي على عدد من القنوات الفضائية في مختلف المجالات، كما أنها تحتوي على عدد من القنوات التي تهتم بالأفلام الأجنبية المترجمة ومنها قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وبالطبع قناة ام بي سي أكشن التي هي محل حديثنا اليوم، تتميز القناة بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة على مدار ال 24 ساعة، كما تعرض القناة عدد كبير من البرامج المتنوعة منها ما ينتمي لطائفة البرامج الرياضية والبرامج الفنية وغيرها.

سنعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب فور نيوز تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، كما سنتناول بالتوضيح أهم الأفلام المقدمة على القناة وأشهر البرامج التي تعرض عليها حاليا.

تردد قناة ام بي سي أكشن

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 V 12284 عرب سات 27500 5/6 v 11270 نايل سات 27500 5/6 v 11476 نايل سات 27500 5/6 v 11470

يجب التنويه بأنه في حال عدم تلقي إشارة من أحدى ترددات قناة ام بي سي أكشن المذكورة في الأعلى برجاء تجربة تردد أخر حيث أن هده الترددات تعمل على حسب المنطقة.تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات

أفلام ام بي سي أكشن

دوما ما تحرص قناة ام بي سي أكشن على اختيار أحدث الأفلام الأجنبية وأكثرها شهرة لتقدمها على شاشتها، وهوا ما ذاد من عمليات البحث المستمرة عن تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات، فمن المعروف ما تمتلكه الأفلام الأجنبية من شعبية كبير جدا لما تتضمنه من خروج عن نمط الأفلام العربية وما تحتوي عليه من اطلاع على ثقافات شعوب أخرى، هذه الشعبية الكبيرة للأفلام الأجنبية بجانب حسن اختيار ما يقدم على القناة كانت هي السبب وراء انتشار تردد قناة ام بي سي أكشن بصورة كبيرة واهتمام الكثير من محبي الأفلام الأجنبية بالحصول عليه.

جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

في سياق الحديث عن تردد قناة ام بي سي أكشن نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام القناة عن يوم 16 فبراير

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The Place Beyond the Pines 11:34pm Ridiculousness 01:49am Ridiculousness 02:13am Top Gear 02:33am Stan Lee’s Superhumans 03:24am White House Down 04:09am معك خبر 06:14am Top Gear 07:04am Stan Lee’s Superhumans 07:54am WWE Main Event 08:39am WWE AfterBurn 09:29am WWE Raw 10:09am WWE ولعوها 11:28am Driven 11:58am Crazy Wheels 12:44pm Crazy Wheels 01:09pm معك خبر 01:34pm Top Gear 02:34pm فورمولا إي فري براكتيس I 03:23pm آيس درايف 04:29pm فورمولا إي فري براكتيس II 05:52pm Formula E 06:45pm فورمولا إي كواليفاينج راوندز 07:28pm ريس فور ذا بلانيت 09:00pm فورمولا إي جاغوار آي-بايس تروفي 09:41pm Driven 10:45pm فورمولا إي لايف ريس 11:28pm

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يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن لمشاهدة هذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية التي سبق توضيحها.

برامج قناة ام بي سي أكشن

تقدم القناة أيضا بجانب عرضها للأفلام الأجنبية عدد كبير من البرامج المتنوعة، إذ تقدم القناة عدد من أشهر الرياضية في الوطن العربي منها برنامج drivin وهوا برنامج متخصص في السيارات وعرض مقارنات بين أنواع السيارات المختلفة لاختيار أفضلها، كما يقدم أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن برنامج raw وهوا أحد أقوى برامج المصارعة الحره في الوطن العربي، إذ يقدم البرنامج حلقات من عروض raw المميزة كل أسبوع.

برنامج WWE Raw على تردد قناة ام بي سي أكشن

لا يقتصر اهتمام قناة ام بي سي أكن على عرض الأفلام المترجمة فقط، بل أهتمت القناة بتقديم وعرض عدد كبير من البرامج الرياضية كما ذكرنا ومن أبرز تلك البرامج برنامج WWE Raw، البرنامج يقدم عدد من عروض المصارعة الحرة التي تمتلك شعبية جارفة في الوطن العربي، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة القادمة يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، ويسرنا استقبال ما تواجهونه من عقبات ومشاكل عن طريق التعليقات لتحاول حلها سويا، وفي حال حدوث تعديلات على تردد قناة ام بي سي أكشن سنوافيكم فورا به.