اضبط مجاناً| تردد KSA Sports القناة الرياضية السعودية على النايل سات والعرب سات لمشاهدة مباريات...

القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، من أنجح وأهم قنوات الرياضة العربية، تهتم بالمنافسات الرياضية عامةً وبكرة القدم بشكل خاص، تذيع العديد من المباريات الهامة لكرة القدم السعودية والعالمية، جذبت فئة كبيرة من المتابعين بسبب بثها العديد من المباريات الهامة بصورة مجانية بعيداً عن احتكار القنوات المشفرة، تبث بتقنية البث الرقمي الـ SD و الـ HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، بدأ بثها في 16 رجب 1423 هـ، من الرياضة بالمملكة العربية السعودية، و KSA هي اختصار للحروف الأولى من اسم المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية.

حصلت القنوات السعودية الرياضية، على حقوق البث الحصري للمسابقات والدوريات السعودية كالدوري السعودي للمحترفين وكأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين، والباقة الرياضية تضم 6 قنوات، من أجل تغطية عدد أكبر من المباريات، وفضلاً عن اذاعة مباريات كرة القدم، تذيع القنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS، برامج رياضية مباشرة كبرنامج الملعب والصحافة، إلى جانب البرامج الثقافية التي تهم المواطن السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام.

تردد القنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS