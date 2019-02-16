قناة ام بي سي العراقية – اضبط تردد قناة mbc العراق 2019 – عبر الريسيفر التقط احدث...

نتابع وإياكم زوارنا الأفاضل تردد mbc العراق، حيث تقدم لكم جديد التفاصيل الخاصة حول تردد ام بي سي العراق، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بتقنية عالية وجودة فائقة.

نظل زوارنا الكرام معكم في متابعة تردد قناة mbc العراقية، حيث من المقرر أن تطلق مجموعة MBC قناة ام بي سي العراق الجديدة الخاصة بالترفيه التلفزيوني الراقي لجميع أفراد العائلة.

تردد mbc العراق

تعمل مجموعة قنوات الإم بي سي الشهيرة على التطور والنمو عبر الخطة الخمسية المتبعة في التوسع والتطور ومن ضمن خطتها إطلاق قناة إم بي سي العراق الجديدة.

تردد ام بي سي العراق

يأتي إطلاق قناة “mbc العراق” الجديدة في إطار حرص مجموعة قنوات الإم بي سي في التأكيد على علاقتها بالجمهور العراقي الأمر الذي ينعكس عبر شبكة البرامج الأولى للقناة وركيزتها إنتاجات عراقية متنوعة سواء البرامج أو الدراما أو الكوميديا، ومن المقرر أيضا أن تحظى الخريطة البرامجية للقناة بعديد من المفاجآت خلال الموسم الرمضاني القادم بتوليفة عراقية متميزة سيتم الإعلان عنها.

تردد قناة mbc العراقية

ذكر الرئيس التنفيذي “سام بارنيت” أن القناة الجديدة تنطلق من رؤية رئيس مجلي الغدارة وليد آل ابراهيم وفقا لخطة التوسع والنمو للمجموعة، واستأنف قوله أن قناة mbc العراق في أولى شبكاتها البرامجية على تلبية احتياجات الجمهور العراقي سواء لناحية المحتوى الإعلامي الفريد والنوعي الذي يتوجه للعائلة العراقية بكل أفرادها وفئاتها العمرية ، أو ناحية التكامل الفني والتقني في الصوت والصورة والتقنيات الإنتاجية التي تستخدم أفضل المعايير والممارسات العالمية عن طريق أفضل الكفاءات والخبرات.

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mbc العراق 2019

من المقرر أن تعرض قناة ام بي سي العراق 2019 عدد من البرامج الترفيهية في الكوميديا الاجتماعية حيث من المقرر أن تشمل الخريطة البرامجية للقناة كل من:

“كومه d” وهي كوميديا على طراز “ست كوم” بحيث تتضمن كل حلقة فقرات ثابتة ومتغيرة وتكون البطولة لعدد من النجوم أمثال (آلاء حسين، وسولاف، ةإياد راضي، وإحسان دعدوش، وعلي جابر) بالإضافة لعدد آخر من النجوم.

برنامج “سهراية” مع النجم حاتم العراقي وهو برنامج فني غنائي يتم فيه استضافة عدد من القامات العراقية في مجالات الأدب والشعر والكتابة والطرب وغيرها من المجالات في محاولة لتناول أعمالهم وحياتهم المهنية والخاصة.

برنامج “الليلة ويه دعدوش”ويعتمد البرنامج على عدد من الحوارات والمواقف.

برنامج “بث نكات” ويقدمه كل من نجوم الكوميديا (صباح الهلالي وباسم البغدادي وياسر سامي وماجد الياسين)

برنامج “بيت بيوتي” ويتناول موضوعات تخص المرأة العراقية من خلال الحديث عن كل ما يخص المرأة في مجال الموضة والجمال والأزياء والمكياج وتربية الأطفال.

تردد ام بي سي العراق عبر النايل سات

القمر الصناعي تردد القناة الدرجة القطبية معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 201 HD 12226 MHz 7 غرب أفقي 27500 5/6 نايل سات 201 SD 11938 MHz 7 غرب عمودي 27500 5/6

تردد ام بي سي العراق عبر العرب سات

القمر الصناعي تردد القناة الدرجة القطبية معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ عربسات بدر6 MHz 11862 26 شرق عمودي 27500 4/3

متابعينا الكرام في كل مكان ولكل الباحثين من الآن عن التردد الخاص بقناة إم بي سي العراق يمكنكم بكل سهولة الآن ضبط التردد من خلال الجداول المرفقة بالتقرير وذلك على القمر الصناعي النايل سات تمهيدا للاستمتاع ببرامج القناة وانطلاقها رسميا في 17 نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن نشير إلى أن أول إطلالة للقناة ستكون يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، وذلك خلال أمسية فنية عراقية من مهرجان شتاء طنطورة في السعودية ويحييها كل من المطرب كاظم الساهر وإلهام المدفعي.

الآن بإمكانكم متابعينا الكرام متابعة البث المباشر لحفل الفنان كاظم الساهر عبر الحساب الرسمي للقناة عبر تويتر يمكنكم الآن متتابعة الحفل من هنا