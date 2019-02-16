تردد قناة ام بي سي عراق لبث برنامج المواهب عرب قوت تالنت 2019

نقدم لكم متابعينا في الوطن العربي دائما خدمة نقل الترددات المُحدثة للقنوات التلفزيونية القديمة أو تلك الجديد، إذ سيكون افتتاح قناة ام بي سي عراق " MBC IRAQ " خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن المقرر أن ينطلق بث قناة ام بي سي عراق يوم 17 فبراير المقبل، ضمن مجموعة "ام بي سي" الموجهة إلى الأسرة العربية في كافة أماكن تواجدها عبر نخبة مميزة من الاعلاميين.

وسيبدأ بث قناة "ام بي سي عراق" خلال الشهر الجاري بشكل تجريبي، حيث ستنقل مهرجان شتاء طنطورة الذي يشارك في إحيائه الفنانة إلهام المدفعي وأيضا العراقي كاظم الساهر، فيما ستبث ذات القناة برنامج "عرب قوت تايلنت-Arabs Got Talent" بنسختة الجديدة، وهو برنامج المواهب العربي لعام 2019.

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تردد قناة ام بي سي عراق:

(التردد 12226 بجودة HD - معامل الترميز 27500 - الاستقطاب أفقي).

آخر (التردد 11938 بجودة SD - معامل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي).