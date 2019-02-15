“متابعة الان ” التردد الجديد لقنوات ام بي سي MBC ..تردد قنوات ام بي سي MBC فبراير 2019...

تردد قنوات ام بي سي MBC، هو ما يبحث عنه كل بيت في العالم العربي، حيث تعد قنوات ام بي سي MBC هي القنوات الفضائية الأشهر في العالم العربي، تأسست مجموعة MBC في لندن عام 1991، ومنذ إنشائها ذاع صيتها بين الشعوب العربية، وعبر تاريخها الحافل بالإنجازات والذي يمتد إلى ما يقارب نحو ثمانية وعشرين عاماً، استطاعت قنوات MBC أن تتبوء مكانتها في قلوب عشاقها من مختلف أنحاء العالم العربي.
تحظى قنوات ام بي سي على ملايين المشاهدات، وتضم مجموعة قنوات MBC اليوم نحو 18 قناة تليفزيونية، تغطي معظم الدول العربية، وتسعى قنوات ام بي سي دائماً إلى المحافظة على مكانتها في قلوب عشاقها، ولهذا فهي دائمة التواصل والتفاعل مع مشاهديها، حيث كانت ولا تزال تقدم كل ما يطلبه المشاهدون الذي غالباً ما تقدمه بشكل حصري لقنوات ام بي سي، ونظراً لما يحظى عليه تردد قنوات MBC من أهمية كبيرة، فتابعونا في هذا المقال الذي يتناول كل ما يهمكم حول تردد قنوات ام بي سي.
نتابع مع حضراتكم عبر موقعنا عرب فور نيوز تردد قناة ام بي سي التي تقدم العديد من البرامج الحوارية المختلفة مع نخبة من ألمع النجوم مثل عمرو أديب وشريف عامر، كما تقدم برامج متنوعة خاصة بالصغار يقدمها المبدع أحمد حلمي، وكذلك برامج خاصة بالمطبخ، كما تقدم عبر شاشتها مسلسلات حصرية، كما تقدم العديد من البرامج الكوميدية، ونستمر معكم بمتابعة كل جديد عن تردد قناة ام بي mbc.
تردد قناة MBC ام بي سي
|القمر
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات
|11470
|عمودي
|27500
|5/6
|عرب سات
|11270
|عمودي
|27500
|5/6
تردد قناة mbc 4 ام بي سي 4
|القمر
|التردد
|FEC
|نايل سات
|11938 V
|3/4
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood
|التردد
|القطبية
|معامل التصحيح
|نايل سات 11938
|أفقي
|5/6
تردد قناة mbc 2 ام بي سي 2
|التردد
|القطبية
|الترميز
|11470
|عمودي
|27500
تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|عرب سات
|12284
|عمودي
|27500
|5/6
|عرب سات
|11270
|عمودي
|27500
|5/6
|نايل سات
|11476
|عمودي
|27500
|5/6
|نايل سات
|11470
|عمودي
|27500
|5/6
تردد قناة mbc drama ام بي سي دراما
|القمر الصناعي
|القطبية
|التردد
|معامل التصحيح
|نايل سات
|V
|11938
|3/4
|نايل سات
|V
|11470
|5/6
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max
|القمر
|القطبية
|التردد
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|نايل سات
|V
|11938
|3/4
|27500
|عرب سات
|V
|11919
|3/4
|27500
تردد قناة mbc iraq ام بي سي العراق
|القمر الصناعي
|التردد
|الدرجة
|القطبية
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات 201 HD
|12226
|7 غرب
|أفقي
|27500
|5/6
|نايل سات 201 SD
|11938
|7 غرب
|عمودي
|27500
|5/6
|عربسات بدر 6
|11862
|26 شرق
|عمودي
|27500
|4/3
وسوف نكون معكم متابعينا الكرام في كل جديد يطرأ على تردد قنوات ام بي سي فتابعونا على موقعكم المميز عرب نيوز وسوف تجدون كل ما يهمكم.