“استقبل الآن” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي Nat Geo Abu Dhabi hd الوثائقية عبر...

استقبل تردد قناة تردد قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي Nat Geo Abu Dhabi وهي قناة وثائقية عالمية تبث بالنسخة العربية من دولة الإمارات، وحقق نجاحات منقطعة النظير للمشاهد العربي في مصر وخارجها، لما تقدمه تلك القناة من برامج وثائقية مدبلجة باللغة العربية في مختلف المجالات العلمية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تقدم العديد من البرامج منها”برنامج سمكة التونة العنيدة”، برنامج “حديث النجوم”، برنامج”أساليب البقاء”،وبرنامج “مسجون في الغربة”، برنامج “القطط الكبيرة”، برنامج “هياكل عملاقة”، وغيرها من البرامج الوثائقية الجديدة المدبلجة للغة العربية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

القمر التردد الترميز النايل سات 12226 27500 بدر سات 11804 27500

وفرنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي الوثائقية على النايل سات وعربسات 2019 ويمكنكم استقباله من خلال طبق 70 سم

بدأ عرض الموسم السابع من برنامج سمكة التونة العنيدة على شاشة القناة، وسوف يتم عرض حلقة أسبوعياً مساء يوم الأحد من كل أسبوع، وتعرض القناة من أحداث وصراعات البحار في الحرب العالمية الثانية في تمام الساعة التاسعة من كل يوم أثنين من كل أسبوع.