شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة بجامعة بريطانية: سنحتاج تعديلات فى اللقاح ليتواكب مع تغيرات الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محيى الدين الشيخ، أستاذ الطب التجريبى والمناعة بجامعة كوين مارى بلندن، إن الفيروس سيتغير ويحدث فيه تغيرات ويكون مطلوب تعديل الفاكسين ليتواكب مع التغيرات التي حدثت في الفيروس، موضحا أن سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارا، حيث يستطيع الانتشار أسرع بنسبة 70 % ولكن تأثيره أقل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن أول تقرير علمى ظهر عن تغيرات جينات فيروس كورونا ظهر بالأمس، لافتا إلأى أنه واضح أن التغيرات التي حدثت في الفيروس تمكنه من الارتباط بخلايا الإنسان بصورة أقوى من الأول مما يجعل الأجسام المضادة غير قادرة على منعه من الارتباط.

وذكر أن سلالة كورونا، قادرة على الانتشار من خلال أسطح الرئة والأمعاء بسرعة كبيرة لكن أعراضه أقل في القوة، مردفا:"نحن نتعامل مع جائحة عمرها الزمنى في المناعة من عام أو أربعة أعوام، وأن الأكثر واقعية أن أنتج فاكسين عن التحرك في اتجاه العقاقير لأنها ستأخذ وقت أكبر، لكن الفاكسين للحماية ضد الفيروسات".

وتابع: "مشكلتنا أن الفيروس متعب جدا ويحتاج للحماية بالفاكسين وقواعد الوقاية العامة لتفعيلها بصورة لا تهاون فيها على الإطلاق، ولا يوجد اقتصاد في العالم يستطيع مجابهة هذا الوباء".