شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج: 2020 تسخين للقادم.. ظهور وباء جديد ومرض خطير يضرب رئيس أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت عبيرة فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، على ظاهرة اقتران كوكبى المشترى وزحل، قائلة:"أول ما تحدث ظاهرة اقتران الكوكب العظيمة، سيتعرض الرئيس الأمريكي لمرض خطير، وهناك أمثلة على ذلك تحدث بعد كل اقتران.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن مرحلة 2020 بدأت "بنسخن" فيها لأحداث قادمة ستكون سنة انتقالية وبها تغييرات كثيرة، والسنة التى تليها تحدث أحداث كثيرة.

وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن المقدمة هى اقتران الكوكب، والتغيير سيكون أفضل للعالم ولكن لكى يحدث تغيير أفضل سنمر بمرحلة بها صعاب كثيرا، قائلة:" سيظهر وباء يصيب الجنس، ومواليد برج الجوازء والقوس والحمل سيكون محظوظين فى العام الجديد".