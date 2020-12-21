شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأزهر يرصدون الاقتران الأعظم بين كوكبى المشترى وزحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار النشاط العلمي والبحثي الكبير الذي تحرص عليه جميع كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار النشاط العلمي لقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ قام الباحثون والطلاب بالكلية بمتابعة ورصد حركة الاقتران الأعظم بين كوكبي المشتري وزحل من أعلى مبنى الفلك والأرصاد الجوية، ومن خلال تليسكوبات مجهزة بالقسم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عبد الرازق صياد، رئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية، والدكتور فؤاد يوسف كمال، أستاذ مساعد الفلك بالكلية، والدكتور عبد الله أحمد علي، مدرس مساعد الفلك بالقسم، ولفيف من الطلاب.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك فإن الكلية تذخر بعديد من النماذج المتميزة محليًّا ودوليًّا، وقد حصل عديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جوائز الدولة التقديرية، والتشجيعية، إضافة إلى حصول عديد منهم على أوسمة العلوم والفنون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.