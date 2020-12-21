شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرى يحصل على لقاح كورونا بالبحرين: اطمئن الجميع وأدعوهم للتسجيل والتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رامى لبيب، أول مصرى يحصل على لقاح كورونا فى البحرين، إنه قرر التسجيل فى موقع وزارة الصحة البحرينية، والتى دشنت موقعاً إلكترونياً في حالة رغبة الأشخاص للحصول على لقاح فيروس كورونا الصيني بعد وصوله للبحرين.

وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أنه قام بالتسجيل في الموقع للحصول على اللقاح فور طرحه للوقاية ضد فيروس كورونا، وبالفعل تواصلوا معه بعد الموافقة.

وأكمل رامي لبيب، أن كان قلقاً لأن التجربة جديدة ولكن عندما وجدت ملك البحرين أخذ التطعيم شجعنى للحصول عليه، قائلا:"اطمئن الجميع وأدعو جميع المصريين فى البحرين لضروة التسجيل وأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا".