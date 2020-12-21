شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم الفيروسات: لقاح فايزر وغيره مبنى على منصات يمكن التغيير فيها بكل سهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام حسين، أستاذ علم الفيروسات، إنه ليس من المؤكد سيطرة اللقاحات على فيروس كورونا، وأنه من المبكر أن الطفرة التى حدثت بسبب السلالة الجديدة أن تفقد اللقاح فاعليته حتى الآن.

وأشار أستاذ علم الفيروسات خلال لقائه عبر سكايب من لندن مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN، إلى أن لقاح فايزر وغيره مبنى على منصات من الممكن التغيير فيها بكل سهولة وبساطة، على حسب كل تحور جينى لأى فيروس.

فيما قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن هذه الفترة كانت فترة تخفيف الحجر الصحى، خاصة مع بداية أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، وأضاف كايد عمر، وخلال نفس المداخلة، اليوم الإثنين، أن حكومة لندن اضطرت إلى إعادة الإغلاق بالدرجة الرابعة وهي درجة قبل حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه لا يصح الخروج إلا لأسباب صحية أو أسباب طارئة، ولا يمكن لأكثر من شخصين أن يتقابلوا في الشوارع العامة أو المنزل.

وأوضح أن النوع المهجن من الفيروس ليس أخطر من النوع الذي تعرفنا عليه من قبل، وأن التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية تعامل اللقاح مع السلالة الجديدة للفيروس.