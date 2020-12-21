شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الغياب.. وزير التعليم: رصدنا أكبر نسبة حضور في تاريخ العام الدراسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت رفع الغياب، مؤكدًا: «فتحنا الباب لمن يرغب في استكمال المحتوى التعليمي من المنزل، ومن يرغب في الذهاب للمدرسة فليذهب».

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»: «نستهدف استكمال المحتوى التعليمي والتقييم العادل لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية».

وتابع: «رصدنا أكبر نسبة حضور في تاريخ العام الدراسي بمصر اليوم، وذلك بعد إعلان قرار رفع الغياب، وهذا يدل على أن معظم أولياء الأمور حريصة على تعلم أبنائها، والأصوات صاحبة الضجة أقل عددًا في محاولة لتنفيذ أهداف أخرى».

واستطرد: «وفرنا مصادر تعلم ذاتية كثيرة تغطي من الصف الأول الابتدائي حتى الثانوية العامة لمن يرغب في استكمال العملية التعليمية من المنزل».

وأكد الوزير أن 900 ألف طالب سجلوا على منصة «حصص مصر»، والتي تعد منصة خاصة بالمراجعات من الإعدادية للثانوية.

وأضاف: «نكثف جهودنا في إنتاج القنوات التعليمية كي يكون المنهج الدراسي متوفرا للطلاب، ونعمل على زيادة المحتوى في بنك المعرفة».

وأكمل شوقي:«نحاول مساعدة كل من يريد أن يتعلم بشتى الطرق وفتحنا الباب أمام أولياء الأمور والقرار في يدهم».