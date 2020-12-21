شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري صدر ببريطانيا: يوجد أكثر من سلالة لفيروس «كورونا» وليس اثنان فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد وليد، استشاري أمراض الصدر بجامعة بورتسموث ببريطانيا، إن معدل انتشار السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» أسرع، وربما تصل إلى 150% وليس 70% فقط، حسب الدراسات الحديثة على السلالة الجديدة.

وأضاف وليد، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشراسة ربما تكون أقل في السلالة الجديدة ولكن لا يمكن تعميم ذلك خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع: «السلالة الجديدة تشمل بعض التحورات، وأول شخص أصيب بها وتم عزله كان في سبتمبر الماضي، ولكن لم يكن هناك يقين من نوعية السلالة الجديدة، ولذلك كان الغموض هو المسيطر على الإعلان عنها، وهناك مفاجأة أخرى أن الفيروس الذي انتشر في بداية العام لم يكن هو الذي ظهر في ووهان بالصين، وربما تظهر تحورات أخرى في المستقبل».

وأوضح وليد أن اللقاحات سترفع مناعة الإنسان وفي أقل التقديرات سيساعد على تخفيف حدة المرض، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التوقع بموعد عودة الحياة لطبيعتها في بريطانيا بعد التحور الجديد المتزامن مع البدء في التطعيم، في ظل اعتماد بريطانيا على أكثر من لقاح وليس لقاح فايزر فقط ولديهم خطة لتطعيم الشعب كله.

وأكد أن الأعراض في السلالة الجديدة متشابهة بدرجة كبيرة مع الأولى، لافتا إلى وجود أكثر من سلالة من الفيروس وليس اثنان فقط، وإذا استمر تحور الفيروس سيكون الحل هو تطعيم المواطنين سنويا مثل الإنفلونزا.