«الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك» موضوع خطبة الجمعة المقبلة (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت وزارة الأوقاف عنوان «الركن الخامس من أركان الإيمان- الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك»، موضوعاً لخطبة الجمعة المقبلة.
وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مضيفة: «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة» .
واختتمت الوزارة: «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».
وفيما يلي نص الخطبة:
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الوضع في مصر
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اصابات
125,555
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تعافي
106,817
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وفيات
7,098
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