شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين ذبح تونسي بولاية القصرين: نتضامن مع تونس في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الوحشي الذي قُتل فيه مواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية، ذبحًا، على يد مجموعة إرهابية ضالة اليوم الاثنين.

وأكد الأزهر أن تلك الأعمال الإرهابية الهمجية لا تصدر إلا من نفوس لا تؤمن حق الإيمان بالله الرحمن الرحيم وبرسوله الذي جاء رحمة للعالمين، بل تبتعد كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة التي تدعو إلى نبذ العنف والقسوة حتى مع الحيوان والجماد.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع تونس في مواجهة الإرهاب اللعين والقضاء عليه، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم.