شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء خطة توزيع «لقاح سينوفارم الصينى» فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت مصادر بوزارة الصحة أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة توزيع لقاح «سينوفارم» الصينى، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا»، من خلال تحديد أماكن تلقيه فى المحافظات، إذ تعمل مديريات الصحة بالتنسيق مع المحافظين على تحديد مقار التطعيمات، على أن يتم توفير «مكان أو اثنين بكل محافظة»، حسب تعداد السكان.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت، خلال اجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة ومديرى المديريات على مستوى الجمهورية، وضع خطة لمتابعة آلية توزيع «لقاح كورونا»، فى إطار استراتيجية الدولة للتصدى للفيروس والحد من انتشاره، والتيسير على المواطنين الذين سيتلقونه، وفق أولويات المرحلة الأولى، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه سيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقى «اللقاح» من خلال تطبيق إلكترونى مخصص لذلك، ومربوط بنظام تشغيل محدد، إذ يشمل التسجيل الأطقم الطبية فى مستشفيات (العزل والحميات والصدر) كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة جميع المعلومات الخاصة باللقاح للاطلاع عليها، إلى جانب توفير الجرعات للأطقم الطبية فى أماكنهم بالمستشفيات، بعد التسجيل، ثم متابعة تلقى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وأضاف «مجاهد» أن اللقاح سيتم توفيره تباعًا للمواطنين، وفقًا للفئات المستحقة من المرضى، بناءً على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا»، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين وزارتى «الصحة والداخلية» بالإضافة إلى المحافظين على مستوى الجمهورية، والجهات المعنية كافة، لتحديد مراكز رئيسية بالمحافظات لتلقى جرعات اللقاح، وسيتم عرض نتائج ذلك التنسيق على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للبدء فى التنفيذ.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة أكدت عقد اجتماع دورى للتواصل المستمر مع وكلاء الوزارة ومديرى المديريات على مستوى الجمهورية، ومتابعة سير العمل، والإبلاغ عن أى طارئ، والوقوف على أى تحديات قد تعوق سير العمل بالمستشفيات، كما وجّهت بتشديد إجراءات التقصى والحصر لحالات الإصابة، فضلًا عن اتباع جميع الإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا»، إنه من المقرر بدء التطعيمات الخاصة بالفيروس للفئات المستحقة خلال أيام، إذ إن الموقع المخصص لتسجيل الراغبين فى الحصول على اللقاح سيكون مفتوحًا لجميع المواطنين، على أن تتولى اللجنة المركزية بالوزارة تحديد الفئات ذات الأولوية. وأضافت «نهى»، لـ«المصرى اليوم»، أن وزيرة الصحة أكدت أن مصر ستتلقى الدفعات التالية من اللقاح - تباعًا، خلال الفترة المقبلة، وأنه بمجرد الانتهاء من الفئات ذات الأولوية، سيتم البدء فى تطعيم جميع الراغبين والمسجلين على موقع المخصص له، عدا الحوامل. وتابعت: «سيتاح على الموقع جميع البيانات الخاصة باللقاح، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة المكررة حوله وآثاره الجانبية، بحيث يكون كل مواطن لديه المعلومات الكافية عنه قبل التسجيل لحجز التطعيم».