شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع مجهودات الأجهزة التنفيذية بمركزي كفر صقر وأبو حماد خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجهود والأنشطة المبذولة بشكل يومي، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

و خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الجاري ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر حملات نظافة مقسمة على ثلاث ورديات، لرفع ١٣٠ طن قمامة يوميا ، وتم من خلالها رفع ٤٧ ألف و٤٥٠ طن قمامة خلال العام، وذلك في إطار الحفاظ علي بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين، كما تم شن حملات على المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ، تم من خلالها ضبط ١١ مقهى مخالف ومصادرة ٥٢ شيشة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز كفر صقر، حملات لإزالة حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحه ٧٠٠ متر ، كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٦٩ حاله تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ٦٨٩٠ متر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وللإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وشملت الأعمال استكمال أعمال رصف طريق عزب العرب والقواسم ، والمراصفة بإعتماد مليون و٥٠٠ ألف جنيها، وشراء مهمات إنارة بمبلغ ٨٢٥ ألف جنيه ، فضلا عن تحسين البيئة وأعمال تجميل وتطوير بالشوارع بتكلفة ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه، وتغطية ترعة حموره ومصرف أبو ياسين بتكلفة ٨٥٠ ألف حنيه، واستكمال إنشاءات مبني المركز التكنولوجي بتكلفة ٣٧٥ ألف جنيه.

وخلال العام الجاري ٢٠٢٠ ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو حماد بشن حملات نظافة مقسمة على ثلاث ورديات لرفع ٦٠ طن قمامة يوميا ، بإجمالي ٢٥ ألف و٢٠٠ طن قمامة خلال العام ، حفاظا علي بيئة صحية ونظيفة امام المواطنين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمركز ، بشن حملات علي المقاهي ورفع الإشغالات والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية ، تم من خلالها تحرير ٣٤٧ محضر إشغال ورفع ٢٥٤٨ حالة إشغال أخري ، وتم ضبط ٨٨٨ إشغال مخالف ، ومصادرة ٤٦٥ شيشة من مقاهي مخالفة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قام الجهاز التنفيذي والأمني بحملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وتم إزالة ٢٦٣ حالة تعدي علي أراضي املاك الدوله بمساحه ٧١ فدان كما تم ازاله٢٢٣ حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ٦فدان و٢قيراط و٣ سهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وللإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٠/٢٠٢١ بتكلفة مليون و٣٠٠ الف جنيه ، وشملت الأعمال إنارة طريق السلطاني بكفر حافظ ، وشراء ادوات ومهمات إنارة بالمدينة واستكمال رصف طريق الجبانه بكفر عياد بحطيط.