شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة وضع رؤية جديدة لعمل المركز والأنشطة التي يقوم بها في المرحلة المقبلة، بأن يكون جهة اعتماد جودة المنشآت من حيث البنية الخاصة بالسلامة والتأكد من تواجدها، إلى جانب دوره كجهة بحث ودراسات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع اقتراح تكليف خبراء من الكليات المختلفة تقوم بهذه المهمة حسب معايير وأوضاع معينة.

وبحسب بيان، الاثنين، استعرض الاجتماع الأنشطة التي قام بها المركز في السنوات الأربع الأخيرة، وأقسامه ودور كل قسم والخدمات الميدانية التي يقدمها، وكذا عرض الهيكل التنظيمي للمركز.

وأشار الوزير إلى أن عملية التدريب منوطة لجهتين أساسيتين أحدهما وزارة القوى العاملة والأخرى هي المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وما ترخص به الوزارة لأى جهة أخرى خاصة كانت أو عامة، لتدريب لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع على كل ما يحتاجونه في هذا المجال.

كما وافق الوزير وأعضاء المجلس على عمل دورات تدريبية مسائية للعاملين بالشركات، بناء على طلب رؤساء مجلس إدارة تلك الشركات، لضمان انتظام العملية الإنتاجية دون توقف، أو تعطيل ناتج عن تلك الدورات، مع عمل دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الكبيرة في مكان العمل بانتقال فريق العمل لهم.