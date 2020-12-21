شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«العليا للفيروسات»: إصابات «كورونا» ستزداد خلال شهري ديسمبر ويناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إصابات فيروس «كورونا» ارتفعت في مصر، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة خاصة بالأشخاص الذين يجرون مسحة فقط.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لم نصل بعد حتى ذروة الموجة الثانية، والإصابات ستزداد خلال شهري ديسمبر ويناير، ثم ستنخفض مرة أخرى»، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكملت: «جميع مستشفيات العزل تكثف استعدادها، والفترة الماضية منحت الأطباء خبرة كبيرة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا»، مشيرة إلى لجنة الفيروسات تتابع بروتوكولات العلاج باستمرار.