شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 35 من حفظة القرآن الكريم بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد النور للمكفوفين بقنا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وكرمت منال عبدالوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، 35 من طلاب وطالبات المعهد ومنحتهم جوائز مالية نظرا لتفوقهم في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمديرية بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية.

كما تكريم محمد أبوالحسن وعلي حسن، موجها اللغة العربية لما ساهما به من مجهودات في مسابقات القرآن الكريم.

تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

وأثنت وكيل المديرية على ما قدمه ذوي الهمم من فقرات واناشيد و اشادت بروح فريق اعضاء هيئة التدريس ومديرهم عادل ابو الحمد مشيرة أن الطلاب بقدر ما يتصفون بالبراءة والصدق فلديهم إصرار وعزيمة تفوق ما لدى الأصحاء.

تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا