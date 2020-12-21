شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد رصف وترميم أعمال «سواتر خرسانية» بطريق مصر أسوان الزراعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، موافقة اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، على اعتماد رصف وترميم وتنفيذ أعمال سواتر خرسانية (نيوجرسي) للمناطق التي حدث انهيارات بجوانبها بطول 5 كيلو متر كمرحلة أولى، وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي التي ستقوم بها الادارة العامة للري.
وأوضح «مصطفى»، في بيان، الاثنين، أنه تمت مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بقنا، لسرعة الإنتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي، للبدء في أعمال إصلاح الطريق وعمل السواتر الخرسانية (نيوجرسي) وإنهاء أعمال الرصف عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.
وجرى تكليف كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها المسئولة عن طريق مصر – أسوان الزراعي الغربي، والادارة المركزية للري المسئولة عن ترعة الرمادي والتي حدث انهيارات بجوانبها، والتي يقع طريق القرايا عليها، بإجراء المعاينات العاجلة والسريعة لطريق مصر- أسوان الغربي، وذلك للوقوف على حالة الطريق والمجري المائي، وتم عمل المعاينة بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
وذكر أن ذلك في إطار جهود محافظة الأقصر لإعادة تأهيل ورصف الطرق الرئيسية، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لحل مشكلة «طريق القرايا» بين إسنا وإدفو، الواقع ضمن طريق مصر -أسوان الزراعي الغربي.
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