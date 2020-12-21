شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «السادات»: 1740 وحدة بالإسكان الاجتماعي جاهزة لتسليمها نهاية ديسمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبرفقته المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومن أبرزها مشروعات الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس وحي النور ومحطة كهرباء الحي المتميز.
بدأت الزيارة بتفقد مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بحى الفردوس ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الاسكان الاجتماعى حيث تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة بنسبة إنجاز 97%، والتاكد من ربط المشروع بمرافق المياه والصرف والكهرباء لتكون جاهزة للتسليم بنهاية 2020.
وتفقد بهجات محولات ذات الجهد الفائق ومحولات ذات الجهد العادى وأبراج الدخول والخروج وخلايا الجهد المتوسط بمحطة محولات الحي المتميز بقدرة 3*125 + 4*40 م. ف. أ التي تغذي الحي المتميز وحي الزيتون والمناطق السكنية ( س14، س21، س22، س29 ) والمدينة الغذائية للقوات المسلحة.
وأشاد المهندس كمال بهجات بالجهد المبذول في العمل من أجل إنجاز كافة المشاريع في الأوقات المحددة.
كما أعطى تعليمات للشركات المنفذة لعقود الإسكان الاجتماعي بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع حتى نتمكن من إرسالها لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي لتخصيصها للمواطنين المتستفيدين تباعًا.
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