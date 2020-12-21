شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يعلن توصيات المؤتمر الدولي الخامس «الاستدامة والتنمية وآفاق المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، عن أهم توصيات المؤتمر الدولي الخامس الذي أقيم في مدينتي أسوان- الأقصر تحت عنوان «الاستدامة والتنمية وآفاق المستقبل»، عبر تقنية الإنترنت أونلاين، تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية وبدعم البروفسير دافيدي اسكالماني المستشار الثقافي الإيطالي لمصر، وبمشاركة جامعة الشرق الأوسط بالأردن، وجامعة الملك سلمان الدولية، وبحضور الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي الألماني لمنظمة السياحة العالمية .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب إن المؤتمر تناول محاور التنمية المستدامة في الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي التي توصي بتطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد كنهج نحو تصميم وحدات سكنية مستدامة منخفضة التكاليف مع وضع حلول ذكية لمواقف السيارات لمناطق الجامعات والعمل على تقييم الأثر البيئي للمناطق الصناعية في المدن الجديدة باستخدام الأرابيسك كأحد أهم عناصر التصميم في الحضارة الإسلامية وتطبيقاته في مبادىء التصميم البيئي المعاصر والعمارة الخضراء والعمل على تصميم مساحات منشآت التعليم أثناء تفشي الوباء .

وأكد رئيس جامعة أسوان على أهمية محاور التنمية المستدامة في الحوكمة وإدارة الأعمال لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتأهيل الشباب لسوق العمل وآليات تمويل توظيف الشباب في مدن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التعرض لتجربتي القاهرة والإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى أهم توصيات المؤتمر كانت كالتالي :

- التأكيد على أهمية محاور التنمية المستدامة في السياحة والفنادق.

- أهمية دور الترويج والتسويق الإلكتروني في تنمية الوعي السياحي لدي مختلف شرائح المجتمع.

- العمل على التنمية المستدامة في السياحة والضيافة.

- أهمية المحميات الطبيعية كأداة لتنمية السياحة البيئة في مصر.

- التنمية المستدامة في التراث والآثار والترميم.

- توظيف الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الرقمية في إعادة تشكيل النشرات الإخبارية في القنوات والمحطات العربية والعمل على إبراز أهم المقاصد السياحية في محافظتي أسوان والأقصر من أهم المقاصد السياحية في مصر.