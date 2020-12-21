شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: حقيقة عقد انتخابات اتحاد الكرة في يناير.. وتفاصيل ظاهرة الاقتران العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الأحد، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تهم الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

أحمد زاهر يكشف تفاصيل أول بطولة مطلقة له

تحدث الفنان أحمد زاهر عن تفاصيل مسلسله الجديد «لؤلؤ»، والذي يخوض من خلاله أول بطولة مطلقة موضحًا أنه سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني مقبل، على قناتي «on» و«mbc».

وأضاف في مداخلته مع برنامج «الحكاية» المُذاع على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن «قصة المسلسل مختلفة تمامًا عن مسلسل البرنس كما تختلف الشخصية التي أقدمها عن شخصة فتحي».

وأوضح «أنه مستمتع بالعمل مع فريق العمل الخاص بالمسلسل، بسبب روح التعاون التي توجد بينهم»، مشيرًا إلى أنهم مهتمون بشكل كبير بتقديم عمل فني يليق بالجمهور الذي أصبح أكثر وعيًا بتفاصيل العمل الفني.

اللجنة الأوليمبية تنفي عقد انتخابات باتحاد الكرة في 31 يناير

علق المهندس هشام خطاب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة، بشأن وجود انتخابات باتحاد الكرة بحلول 31 يناير المقبل.

قال «خطاب» خلال مداخلته في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن تنفيذ هذه الخطة يتطلب أن تكون مطابقة للقانون المصري، ولكن الأمر ليس كذلك، إذا أن القانون المصري ينص على ألا تنعقد الجمعيات العمومية العادية التي تتضمن انتخابات، إلا بعد انتهاء السنة المالية، والتي تنتهي بحلول 30 يونيو المقبل، على أن يكون تاريخ الدعوة للانعقاد من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر.

وتابع «وفي هذه الحالة تستمر اللجنة المؤقتة لحين عقد أول جمعية عمومية طبقًا للقانون»، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليميبية ليس لها حق القبول أو الرفض لانعقاد انتخابات باتحاد الكرة.

وزارة التخطيط تعلن القرى الأكثر فقرًا

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المناطق الأكثر فقرًا في مصر هي ريف الوجه القبلي ويليها حضر الوجه القبلي، ثم ريف الوجه البحري، مشيرة إلى أن أقل المناطق فقرًا هي حضر الوجه البحري.

وأضافت «السعيد» خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، أن «أوشكنا على الانتهاء من وضع خريطة الفقر على مستوى المحافظات وسيكون هناك مسح آخر يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء على مستوى التنمية الريفية»، مضيفة أنه سيتم إجراء مسح للتعرف على حجم الفئة التي تعرضت للفقر خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد«.

البحوث الفلكية تؤكد على عدم القلق بشأن ظاهرة الاقتران العظيم

قال دكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ظاهرة الاقتران العظيم التي يشهدها كوكب الأرض اليوم الإثنين، موضحًا أنها تحدث كل 20 عام، ولكن الظاهرة الحقيقية التي لم تحدث منذ 800 سنة هي قصر المسافة بين الكوكبين وبين الأرض خلال هذه المرة.

وأضاف «القاضي» خلال مداخلته في برنامج «التاسعة» المٌذاع على قناة «الأولى» ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، «المواطن يمكنه مشاهد الكوكبين وكأنهما جسم واحد اليوم عندما يصلا إلى أقرب نقطة في التقائهما وتسنتمر هذه الظاهرة من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة وعشر دقائق».

وأكد جاد الحق على ضرورة عدم القلق بشأن هذه الظاهرة نافيًا ما يرتبط بها من شائعات، كارتباطها بنهاية العالم أو بميلاد المسيح، موضحًا أن تلك التفسيرات ليس لها أساس من الصحة.