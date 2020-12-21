شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم ارتداء الكمامة.. ضبط وتغريم 75 سائقًا في حملات مرورية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 75 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة، ورحلات، وتاكسي عداد، وسرفيس، بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف إلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامات الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وقال عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، إنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط ٧٥ سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.