شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد تنفيذ المشروع التكتيكىي بجنود «صمود- 16» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين «صمود- 16» والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع.

وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى العالي.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة المتغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.