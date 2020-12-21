محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أعلن أحمد قنديل المستشار الإعلامي لزعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة. وقال قنديل، إن القصبي شعوه بآلام شديدة منذ عدة أيام، أجرى على إثرها مسحة طبية لفيروس كورونا، وظهرت إيجابية العينة. وأضاف أن القصبي قرر أن يخضع للعزل المنزلي. ​

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس "ائتلاف دعم مصر" بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.