بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إنها تدعو البرلمان الأوروبي إلى زيارة مصر؛ لمشاهدة حجم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، حتى لا يبنوا تقاريرهم على أخبار مغلوطة بعيدة عن الواقع.

وأضافت سلامة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن البرلمان الأوروبي لم يكلف نفسه لجمع معلومات حقيقية عن الأوضاع في مصر، واستقي الأخبار من خلال أبواق الجماعة الإرهابية التي تسعى لتشويه أي إنجاز، في إطار محاولاتهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأشارت النائبة إلى أنه دعوتها أعضاء البرلمان الأوروبي تتضمن قيامهم بزيارة المنظمات الحقوقية، وأن يلتقوا أحزاب المعارضة، ويحصلوا منها على أية إجابات بشأن الأسئلة كافة، مؤكدةً أن مصر تغيَّرت تغييرًا جغرافيًّا خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، وسط تطور ملحوظ وإنجازات كبيرة لم تشهدها من قبل.

وشددت سلامة على أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي اتخاذ قرارات ضد الدول التي تأوي وتدعم الإرهاب، وأن تساند دولة مثل مصر التي تواجه معركة شرسة مع الجماعات الإرهابية، وحافظت على استقرارها وأمن مواطنيها، وسط منطقة تعاني اضطرابات كبيرة؛ بسبب الجماعات المتطرفة.

وتساءلت النائبة: "لصالح مَن يصدر قرار ضد دولة تواجه الجماعات الإرهابية ويترك البرلمان الأوروبي الدول الراعية والداعمة للإرهاب".

تابعت سلامة بأن مصر ستظل دولة قوية ذات سيادة، وأن التدخل في شؤونها الداخلية هو مسألة أمن قومي، وأن القضاء المصري له استقلاله وهيبته ونزاهته التي لا نسمح بالتشكيك فيها.

ووجهت سلامة التحية إلى القيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التي تحترم وتُعلِي من شأن الإرادة المصرية نحو بناء دولة قوية بمؤسساتها، قوية بشعبها وأبنائها المخلصين، قوية بجيشها وشرطتها البواسل، قوية برئيسها قائدًا وأبًا لكل المصريين.