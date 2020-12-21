شكرا لقرائتكم خبر عن اتخذوا التدابير اللازمة.. «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل 27 ديسمبر 2020.

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 :

فرص أمطار خفيفة (30% تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة (30 % تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (30% تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة (40 % تقريباً): على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.