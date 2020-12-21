شكرا لقرائتكم خبر عن اتخذوا التدابير اللازمة.. «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل 27 ديسمبر 2020.
يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 :
فرص أمطار خفيفة (30% تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
شبورة مائية كثيفة صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة (30 % تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة (30% تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة إلى متوسطة (40 % تقريباً): على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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