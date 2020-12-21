شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من وزير الإسكان للعاملين بشركة «مياه أسوان» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بشركة المياه والصرف الصحي بأسوان. وقال الجزار، خلال جولته بمحافظة أسوان لتفقد عدد من المشروعات اليوم، إن العاملين بالشركة يبذلون جهودا لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة أسوان، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة شكر من وزير الإسكان للعاملين بشركة «مياه أسوان» (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.