شكرا لقرائتكم خبر عن «شد واحدة واحدة».. تداول فيديو لطفل يدخن بانجو ويتعاطى هيروين بالدقهلية (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه طفل في السنوات الأولى من عمره، وهو يدخن سجائر وبانجو، ويتناول هيروين وسط حث ومساعدة من أحد الأشخاص وضحكات سيدة.

وظهر بالفيديو طفل لا يتعدى عمره 5 سنوات، وأحد الأشخاص يعطيه سجارة بانجو، ويطلب منه تدخينها، ويقوله «شد.. واحدة واحدة»، وينعته بألفاظ خادشة للحياء، ويتدخل شاب آخر ويقول له «خد لك كمان نفس»، بينما تضحك سيدة والشخص يقول له «هات لما اشرب بقى»، ويقول له الثاني: «خد لك كمان نفس بس»، والطفل يتجاوب معهما، بينما تتعالى الضحكات، ثم يظهر بالفيديو الشاب، وهو يقدم للطفل الهيروين في طبق، ويقول له: «هات السيجارة وتعالى شد لك خط الأول»، ويشرح للطفل كيفية تعاطي الهيروين من الأنف ويقوم بالتجربة أمامه حتى يتمكن من تقليده.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الدقهلية أن الفيديو تم تصويره بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، وأن الطفل عمره 4 سنوات وجاري ضبط المتهمين.