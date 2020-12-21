شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بتوضيح فرص العمل المتاحة لمساعدة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، بتوضيح فرص العمل المتاحة وكيفية مساعدة الشباب وتذليل كل العقبات مع توضيح كل الخدمات والتسهيلات، خاصة التي يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويمكن أن يستفيد منها شباب وأهالي المحافظة.

وأوضح المهندس حسام صالح، مدير جهاز المشروعات، أن الخدمات المقدمة من خلال الجهاز هي تبنى أفكار مشروعات وتأسيس ودعم المشروعات، وتمويل مشروعات ودعم فني وتسويق وتطوير للمشروعات.

وتابع أن قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة مطروح هذا العام ٢٠٢٠ بلغت ٢٨.٩ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة تم تخصيص رقم واتس اب ٠١٠٢٤٣٢٠٤٩٣، لاستقبال كل رسائل عن:

- أفكار جديدة للمشروعات.

- معوقات ومشكلات تواجهكم في تأسيس المشروعات.

- آراء ومقترحات تخص قطاع المشروعات الصغيرة.

وسيتم التواصل معها من خلال متخصصين من فرع الجهاز بمحافظة مطروح لطرح حلول ومناقشة الأفكار والآراء وسيتم إعداد تقرير مجمع دوري بكل الرسائل والآراء والمقترحات والمشكلات التي تخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة مطروح للعرض على محافظ مطروح لتذليل كل المعوقات وتحقيق الاستفادة لأبناء المحافظة.