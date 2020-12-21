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شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم مليون مواطن.. وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب جولته الموسعة بمدينة أسوان الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، لتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة، بطاقة 136 ألف م3 يوميًا، وتخدم نحو مليون مواطن، بمحافظة أسوان.
وتجول «الجزار» ومرافقوه بمكونات المحطة، واستمع إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بها، واطمأن على جودة المياه المُنتجة، وتابع دفتر العينات التي يتم أخذها بشكل دوري منتظم، للتأكد من جودة المياه، طبقًا للمواصفات القياسية.
كما تفقد وزير الإسكان الورشة المركزية للصيانة الميكانيكية بالمحطة، وورشة لف المحركات والخراطة، والتى تقوم بأعمال لف المحركات وصيانة المعدات على مستوى جميع المحطات بمحافظة أسوان، وذلك بالمجهود الذاتى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، من أجل إطالة عمر الطلمبات والمحركات، وتقليل النفقات.
وتفقد الوزير قاعات التدريب بالمحطة، لتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع إلى شرح عن منظومة التدريب للعاملين.
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