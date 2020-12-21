شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٤٠ حالة من الإشغالات بشوارع أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة مرافق استهدفت ميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد وشارع منير واصف وشارع الصاغه وشارع البروج ومدخل المراعزة الغربية . واوضخ انه تم رفع كافة ٤٠ اشغال من الاشغالات والتعديات على الطريق العام، وتمهيد جميع الشوارع التي استهدفتها الحملة بعد رفع الاشغالات ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. تمت أعمال الحملة تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق مركز ومدينة ارمنت، ومسئولي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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